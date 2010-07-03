Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

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США могут заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений между странами, пишет журнал The National Interest.

Отмечается, что в интересах Вашингтона создать коалицию против Китая, а самым "лучшим и легким" способом для этого станет временное соглашение с РФ.

Как пишет издание, Москва не заинтересована в конфликте с Европой или США и надеется на прекращение наступления Запада к российским границам.

Также подчеркивается, что с точки зрения истории России более свойственно сближение с Европой и США, нежели чем с Китаем, передает "Вечерняя Москва".

США могут предложить РФ свернуть экспансию НАТО, а Москва взамен — прекратить поддержку Донбасса. Однако это потребует от Запада признания Крыма российским.

Издание подчеркивает, что США следует делать все возможное, чтобы не дать двум своим основным соперникам развивать отношения.

26 апреля Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин встретились в Пекине. По словам пресс-секретаря президент России, переговоры прошли очень продуктивно.