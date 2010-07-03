Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:03

Способ помирить Москву и Вашингтон назвали в США

политика за рубежом

02:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

США могут заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений между странами, пишет журнал The National Interest.

Отмечается, что в интересах Вашингтона создать коалицию против Китая, а самым "лучшим и легким" способом для этого станет временное соглашение с РФ.

Как пишет издание, Москва не заинтересована в конфликте с Европой или США и надеется на прекращение наступления Запада к российским границам.

Также подчеркивается, что с точки зрения истории России более свойственно сближение с Европой и США, нежели чем с Китаем, передает "Вечерняя Москва".

США могут предложить РФ свернуть экспансию НАТО, а Москва взамен — прекратить поддержку Донбасса. Однако это потребует от Запада признания Крыма российским.

Издание подчеркивает, что США следует делать все возможное, чтобы не дать двум своим основным соперникам развивать отношения.

26 апреля Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин встретились в Пекине. По словам пресс-секретаря президент России, переговоры прошли очень продуктивно.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика