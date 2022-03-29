В СФ могут подготовить предложения по купированию подрывных акций пятой колонны

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации могут подготовить законодательные предложения по купированию подрывных акций пятой колонны, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
По его словам, есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, чтобы противодействовать информационно-психологическим атакам.
Комиссия планирует в ближайшее время подготовить и провести несколько рабочих совещаний на эту тему с участием депутатов Госдумы, министерств, представителей гражданского общества, консультаций с партнерами по межпарламентскому диалогу и в рамках общественной дипломатии. После этого будут подготовлены конкретные рекомендации, в том числе и законодательного характера.
Сенатор отметил, что в новых геополитических условиях требуются новые адекватные вызовам решения по противодействию агрессивным русофобским устремлениям правящего класса США и их пособников.
"Это касается как дальнейшего укрепления отечественного суверенитета от внешних атак, так и нейтрализации любых попыток подорвать Россию изнутри с помощью остатков табуна троянских коней, который пасется на наших просторах со времен распада СССР", – заключил Климов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ сбили пять украинских ракет "Смерч" в районе аэродрома в Херсонской области
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