Украина отреагировала на подготовку переговоров Путина, Меркель и Макрона

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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что сдвиги урегулирования в Донбассе можно достичь только в полном составе "нормандского формата". Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша позиция – ничего об Украине без Украины", – сказал Николенко.

Он также напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в "нормандском формате" с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Последняя такая встреча прошла в декабре 2019 года.

Ранее в Кремле рассказали об организации конференции Путина, Меркель и Макрона. Одной из обсуждаемых тем станет Донбасс. При этом конкретных итогов согласования пока нет.