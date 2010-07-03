Мэр Липецка Сергей Иванов ушел в отставку

Депутаты Липецкого городского совета приняли отставку мэра города Сергея Иванова.
"Ранее Сергей Иванов написал заявление по собственному желанию", – цитирует ТАСС представителя пресс- службы местного парламента. "За" отставку проголосовали 26 человек, "против" – семь, трое – воздержались, один бюллетень оказался испорчен.
Местные СМИ сообщают, что в феврале 2019 года на встрече мэра и врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, последний предложил градоначальнику покинуть пост. Позднее на сессии городского совета депутатов градоначальник заявил, что "главе региона, возможно, хотелось бы видеть на посту мэра другого человека".
Исполнять обязанности мэра Липецка будет первый заместитель главы Михаил Щербаков. По уставу города, нового мэра должны определить в результате открытого конкурса депутаты.
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