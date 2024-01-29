Зеленский в 2022 году заработал более 98 тыс долларов

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Украинский лидер Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали почти 3,7 миллиона гривен (свыше 98 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Из декларации 2022 года следует, что заработок Зеленского и его семьи составил 3,692 миллиона гривен. В 2021-м доходы украинского лидера составили почти 11 миллионов гривен (или более 290 тысяч долларов), что меньше на 12 миллионов гривен (320 тысяч долларов), чем в 2020-м.

Между тем стало известно, что СБУ приступила к обыскам у чиновников Минобороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" по подозрению в краже средств на снаряды для ВСУ. По данным украинских СМИ, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов) на закупках снарядов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководители государств, которые оказывают материальную поддержку Киеву, понимают, что значительная часть финансовой помощи разворовывается.

Он выразил уверенность в том, что понимание этого постепенно доходит до налогоплательщиков. Песков высказал сомнение, что подобное им понравится.

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