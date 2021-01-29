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Политика

18:32

Кравчук предрек России потери

политика

Фото: Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС/Volodymyr Tarasov

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал страны Запада ужесточить санкции в отношении России.

По его мнению, Москва не желает реализовывать свои международные обязательства по Украине. В связи с этим Кравчук призвал Запад усилить дипломатическое и экономическое давление на Россию, ограничив в том числе ее доступ к международным финансовым инструментам.

При этом Кравчук подчеркнул, что российская сторона ведет себя антицивилизованно.

"Она будет нести потери", – пообещал он в эфире телеканала "Апостроф TV".

Также первый президент Украины отметил, что, по его мнению, в ближайшее время от России не стоит ждать изменения политики по Донбассу.

Ранее Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно договариваться по вопросу Крыма для урегулирования противоречий между государствами. Он пояснил, что в первую очередь необходимо решить вопросы с поставкой воды, а также достичь решения по урегулированию конфликта в Донбассе. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к решению многих проблем.

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