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Политика

13:42

Председатель Коллегии ЕЭК рассказал о своих задачах

политика экономика

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Основная задача для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – создание общего пространства для 183 миллионов человек, заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян в интервью "Мир 24".

"Самое важное, чтобы наши граждане почувствовали, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создает для них комфортные условия жизни и бизнеса", – заявил Саркисян.

Он также отметил, что ЕАЭС дает возможность людям свободно передвигаться по всей территории союза. Кроме того, граждане государств, которые входят в Евразийский экономический союз, получают все социальные гарантии: трудоустройство, обеспечение детскими садами, школами, вузами.

Саркисян подчеркнул, что в процессе работы ЕАЭС крайне важно работать "не как представители стран, а как международные чиновники".

Деятельность председателя коллегии ЕЭК оценил глава Минфина Антон Силуанов. "Саркисян проявил себя отличным дипломатом, который смог урегулировать вопросы, постоянно возникающие между нашими странами", – сказал он.

Саркисян возглавил Евразийскую экономическую комиссию в 2016 году.

Ранее стало известно, что Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о продлении срока выдачи бумажных паспортов транспортных средств (ПТС). Такое решение было принято по инициативе стран союза.

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