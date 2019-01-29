Виталия Кличко госпитализировали в Австрии

Фото: Zuma/TASS/Sergii Kharchenko

Бывшего чемпиона мира по боксу, мэра Киева Виталия Кличко госпитаизировали в Австрии, передает РИА Новости.

"У него обострение последствий старой травмы спины", – рассказала его пресс-секретарь Оксана Зиновьева изданию LIGA.net.

Отмечается, что 47-летнего политика еще в субботу доставили на обследование в клинику города Санкт-Иоганн-ин-Тироль из швейцарского Давоса, где проходил всемирный экономический форум.

Травму спины Кличко получил в 2007 году во время подготовки к поединку с американским боксером Джамилом Макклайном. Бой был перенесен, а Кличко в связи с этой травмой перенес операцию.

В интернете набрала популярность видеозапись, на которой мэр Киева в Давосе с трудом пытается выговорить слово digitalization ("цифровизация").