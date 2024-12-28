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28 декабря, 17:19

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Al Masirah: США и Британия атаковали провинцию Хаджа в Йемене

США и Британия атаковали провинцию Хаджа в Йемене – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Osamah Abdulrahman

Вооруженные силы США и Британии атаковали территорию йеменской провинции Хаджа, которая контролируется мятежным движением хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Как утверждают журналисты, коалиционные силы нанесли как минимум два удара по населенному пункту Бухейс в районе Миди, который расположен на северо-западе страны. При этом сведения о последствиях атаки, включая возможных жертв и пострадавших, не приводятся.

Ранее авиация Израиля нанесла несколько ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Удары были также по портам и энергетической инфраструктуре в Сане, которые использовались в военных целях.

Кроме того, США официально подтвердили удар по зданию Минобороны правительства йеменских хуситов. Как утверждают американские военные, удар нанесли по ключевому пункту командования и управления МО хуситов.

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