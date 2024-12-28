Белый дом призвал вести переговоры по Украине с согласия Зеленского

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Переговоры по украинскому конфликту должны проводиться только с согласия лидера страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал предложение Словакии предоставить площадку для мирных переговоров. Кирби отметил, что любая страна, которая хочет принять участие в урегулировании конфликта, должна быть "полностью солидарна с Зеленским".

Он добавил, что до тех пор, пока украинский лидер не будет готов, Вашингтон будет "следить затем, чтобы он мог вести переговоры с наилучшей позиции силы".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Владимир Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.