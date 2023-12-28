США боятся признать большой успех России при освобождении Марьинки – посол РФ

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Администрация США не может не видеть успехов российской армии, однако им страшно признавать их. Такое заявление сделал посол России в Штатах Анатолий Антонов.

"Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", – приводит его слова телеграм-канал российской дипмиссии в Вашингтоне.

Российский посол подчеркнул, что в Соединенных Штатах понимают тщетность усилий победить РФ на поле боя, но все равно "подталкивают марионеточный режим к пропасти". По словам Антонова, таким образом администрация США обрекает украинцев на верную гибель, а бесконечными траншами пакетов военной помощи подтверждает свое безразличие к их судьбе.

Ранее о полном освобождении Марьинки заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он пояснил, что взятие города под контроль позволит эффективнее защищать ДНР от огня украинской армии.

Позже Владимир Путин поздравил Шойгу и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад. По словам российского лидера, принимавшие участие в освобождении города достойны государственных наград.

