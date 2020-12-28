Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Швеции о "российской агрессии"

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Швеции Анн Линде о "российской агрессии" на юго-востоке Украины, а также воссоединении Крыма с Россией.
"Крым выразил желание вернуться в состав России, был референдум, а это считается аннексией… Понятно, что это (такие заявления. – Прим. ред.) в духе времени", – цитирует Джабарова RT.
По словам сенатора, Швеция никогда не испытывала теплых чувств к РФ. Он призвал спокойно относиться к подобным высказываниям и проводить собственную независимую внешнюю политику.
"Им очень хочется, чтобы конфликт на юго-востоке Украины не прекращался. Они считают, что на юго-востоке действует Россия. Там России и в помине нет. При чем здесь Россия?" – заявил Джабаров.
Он предположил, что это делается для того, чтобы слепить из России образ врага.
"Но это не получится у них", – заключил парламентарий.
Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что считает "российскую агрессию" на юго-востоке Украины, а также воссоединение Крыма с Россией наиболее явными вызовами европейской безопасности.
До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил уверенность, что попытки Киева помешать строительству опреснительных установок в Крыму не принесут никаких результатов.
Он напомнил, что ранее Украина уже заявляла о своих намерениях помешать строительству Крымского моста и приезду туристов в Крым.
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