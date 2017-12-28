Кадыров рассказал о поддержке со стороны пользователей соцсетей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его поддерживают пользователи социальных сетей и пообещал и дальше "транслировать правду всеми доступными способами".
"Мне приходят тысячи писем в Telegram, Mylistory со словами поддержки. Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в ВКонтакте, Mylistory, Twitter", – заявил Кадыров в своем канале в Telegram.
Он также отметил, что знал о предстоящей блокировке аккаунтах в других соцсетях. Он заявил, что не поверил в предупреждения своего друга, поскольку думал, что подобные ресурсы должны быть независимыми.
Среди четырех миллионов подписчиков аккаунтов главы Чечни в Instagram и Facebook третье место занимали американцы, добавил Кадыров. По его словам, этот факт мешал властям США.
Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. Роскомнадзор уже направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.
Перед этими ограничениями главу Чечни внесли в "список Магнитского" в месте с еще несколькими гражданами РФ. Кадыров ответил на санкции ироничным постом в соцсетях.
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