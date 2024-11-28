Маск заявил, что экс-сотрудника Белого дома Виндмана содержат олигархи Украины

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана содержат украинские олигархи.

"Виндман находится на зарплате у украинских олигархов и совершил государственную измену, за что понесет соответствующее наказание", – написал Маск в X, отреагировав на ранее озвученные Виндманом обвинения в том, что Москва якобы использует предпринимателя для оказания влияния на Соединенные Штаты.

Маск ранее получил должность в формирующейся администрации избранного президента США Дональда Трампа. Он вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

До этого СМИ писали, что Маск после победы Трампа на выборах президента США может стать новым олигархом. По данным Bloomberg, Маск вложил в предвыборную кампанию республиканца около 132 миллионов долларов, так как относился к этому как к собственному бизнесу.