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Политика

21:12

Эксперт оценила возможный переход британского престола принцу Чарльзу

политика за рубежом

Фото: ТАСС/POOL/PIERRE EMMANUEL DELETREE

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире ИА "НСН" пояснила ситуацию с возможным переходом британского престола принцу Чарльзу.

По ее словам, передача английской короны регулируется законом о престолонаследии, а не королевой. Наследником становится старший из детей. В данном случае Чарльз, потом его старший сын.

Никакого перескакивания быть не может. Исключение может произойти только в случае добровольного отречения.

Эксперт отметила, что сейчас речи об отречении Елизаветы II не идет. "При вступлении на престол Елизавета дала клятву, что будет служить своему народу до последних дней", – пояснила Ананьева.

Она уточнила, что королева уже передала принцу Чарльзу часть своих функций. Ананьева допустила, что Елизавета II может назначить Чарльза регентом, но от престола она отрекаться не будет.

Ранее сообщалось, что королева может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года, когда ей исполнится 95 лет.

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