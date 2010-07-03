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Политика

02:46

Украинские власти оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Алла Дмитриева

На Украине оценили предварительный ущерб, который Россия причинила возвращенным кораблям. По мнению украинской стороны, сумма убытков составляет минимум 2,3 миллиона долларов. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя постпреда Украины в Вене Игоря Лоссовского.

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки", – сообщил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что точную сумму убытков можно будет назвать только после завершения комплексного расследования, к которому привлечены представители отрасли. В частности, корабли требуется внимательно осмотреть на заводе.

Ранее стали известны подробности телефонной беседы Путина и Зеленского. Отмечается, что в процессе разговора была затронута тема передачи трех военных кораблей, устроивших 25 ноября 2018 года провокацию в районе Керченского пролива.

18 ноября нынешнего года российская сторона передала Киеву задержанные корабли. На Украине заявили, что на судах не хватает оборудования.

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