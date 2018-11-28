Эксперт оценил решение США не размещать ядерные ракеты в Европе

Фото: портал Москва 24

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление США, которые сообщили, что не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

"Обещать – не значит жениться. Американские слова стоят недорого. Они выходят из договора и слово держать не умеют", – цитирует Литовкина RT.

По словам эксперта, таким образом США пытаются успокоить европейских союзников. При этом, если будет необходимо, они это все же сделают, полагает Литовкин.

Он подчеркнул, что окончательной точкой станет официальная нота о выходе США из договора, и только через полгода выход действительно состоится.

Ранее глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марк заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Его слова подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он отметил, что это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Штатов.

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