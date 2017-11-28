Эксперт рассказал, как можно профинансировать социальные инициативы Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Инициативы в социальной сфере, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, могут быть профинансированы за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета России. Такое мнение высказал главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.
"Я думаю, компромисс здесь скорее может заключаться в том, что проектировки бюджета Минфина достаточно консервативны и, наверное, можно предусмотреть возможность реализации такого рода инициатив за счет дополнительных доходов бюджета, которые получаются за счет превышения цен на нефть, которые мы сейчас наблюдаем", − сказал он.
Ранее Владимир Путин на заседании координационного совета нацстратегии действий в интересах детей предложил использовать материнский капитал нуждающимся семьям в виде ежемесячных выплат.
Путин считает, что действие программы нужно продлить до 31 декабря 2021 года. По мнению российского лидера, семьи рассчитывают на эти средства и это стало хорошим стимулом для рождения детей. Особо нуждающиеся семьи смогут получать их в виде ежемесячных выплат.
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