Пушков прокомментировал заявление Волкера о "шаге назад"

28 ноября, 05:33
Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывание спецпосланника госдепа США по Украине Курта Волкера о "шаге назад". Свое мнение сенатор разместил на странице в Twitter.
"Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым шагом назад. Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет", – написал Алексей Пушков в социальной сети.
Ранее в своем интервью изданию Politico Волкер выразил мнение, что последняя встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшая в Белграде 13 ноября, стала "шагом назад" в плане обсуждения размещения в Донбассе охранной миссии ООН. Тогда обе стороны согласились проанализировать итоги встречи и подумать о дальнейших путях решения проблемы.
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