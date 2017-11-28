Пушков прокомментировал заявление Волкера о "шаге назад"

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывание спецпосланника госдепа США по Украине Курта Волкера о "шаге назад". Свое мнение сенатор разместил на странице в Twitter.

"Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым шагом назад. Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет", – написал Алексей Пушков в социальной сети.

Ранее в своем интервью изданию Politico Волкер выразил мнение, что последняя встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшая в Белграде 13 ноября, стала "шагом назад" в плане обсуждения размещения в Донбассе охранной миссии ООН. Тогда обе стороны согласились проанализировать итоги встречи и подумать о дальнейших путях решения проблемы.