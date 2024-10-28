Самолет проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ над Средиземным морем

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Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции опасно сблизился над Средиземным морем с Су-35 ВКС России, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

"Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", – цитирует его ТАСС.

Ранее аналогичный опасный инцидент случился с беспилотником MQ-9 Reaper коалиции, который сближался с Су-35 в небе над Сирией. Летчики РФ приняли меры и избежали столкновения.

