ВКС России ударили по четырем базам боевиков в Сирии

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские воздушно-космические силы нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олега Игнасюка.

"ВКС России нанесли удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", – рассказал Игнасюк.

В марте этого года ВКС РФ уничтожили две базы террористов в Сирии и ликвидировали более 20 боевиков. По данным представителя ЦПВС, российские ВКС нанесли удар 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб. Террористы, по его словам, были причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.