Депутат Рады Безуглая обратилась к Сырскому из-за слухов о том, что он прячется на даче

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной) сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче в Харьковской области, и потребовала от него объяснений.

Кроме того, Безуглая поинтересовалась местоположением начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, которого, по словам политика, "уже давно не видели".

Депутат подчеркнула, что среди украинских военнослужащих распространилась информация о том, что Баргилевича арестовали за коррупцию. Это, по ее словам, портит и без того низкий авторитет Генштаба ВСУ.

Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать комментарий по поводу своего отсутствия.

"Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу", – добавила политик.

Ранее Безуглая была снята с поста замглавы комитета по обороне Украины. Отмечается, что 17 сентября депутат написала на имя спикера парламента Украины Руслана Стефанчука заявление об отставке и попросила назначить ее членом комитета по внешней политике.