Москва требует прекратить политизацию гуманитарной ситуации в Сирии – Небензя

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Москва призывает страны Запада прекратить политизацию гуманитарной обстановки в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия считает настоятельно необходимым налаживание при ведущей роли ООН гуманитарного содействия всем сирийцам с соблюдением базовых принципов, сформулированных в резолюции Генеральной Ассамблеи 46/182.

Он отметил, что также остается важным вопрос ослабления антисирийских санкций со стороны стран Запада, поскольку они лишь усугубляют и без того тяжелые условия жизни простых сирийцев.

Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Российский лидер поздравил сирийского коллегу с хорошим результатом президентских выборов. Президент России также отметил, что Асад делает многое для налаживания диалога с политическими оппонентами.

В свою очередь, Асад поблагодарил Россию за гуманитарную помощь и содействие в борьбе с коронавирусом.