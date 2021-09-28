Эксперты оценили влияние общественного обсуждения на будущее законопроектов

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Чем больше людей посмотрело страницу проекта на сайте regulation.gov.ru и больше проголосовало против инициативы, тем выше вероятность, что законопроект получит отрицательное заключение. Такой вывод сделали эксперты Центра перспективных управленческих решений на основе исследования, посвященного качеству проведения оценки регулирующего воздействия в России.

Процедура ОРВ состоит из трех этапов: подготовка сводного отчета с обоснованием необходимости законопроекта, общественное обсуждение на портале, заключение Минэкономразвития. Последнее – ключевой этап в процедуре ОРВ. Документы, которые получили отрицательные заключения Минэкономразвития, чаще всего отзываются разработчиками, считают исследователи.

"Если из топ-100 наиболее комментируемых страниц исключить законопроекты, которые разработаны недавно и еще могут попасть на рассмотрение в Госдуму, то из оставшихся 92 только 12 дошли до этапа подписания президентом. Это в два раза реже, чем для обычных законопроектов", – цитирует руководителя дата-центра ЦПУР Марию Василевскую РБК.

В Минэкономразвития подчеркнули, что количество отзывов и голосов на портале не является определяющим фактором при подготовке заключения об ОРВ.

Директор Центра оценки регулирующего воздействия НИЦ ВШЭ Даниил Цыганков рассказал, что качество заключений об ОРВ Минэкономразвития зависит от нескольких факторов: информации участников публичных консультаций, расчетов сотрудников департамента регуляторной политики и ОРВ министерства по данному проекту, а также перегруженность сотрудников департамента.

По словам Цыганкова, сотрудники обязаны обрабатывать все проекты. При этом 80% документов имеют малое значение. Правила ОРВ гласят, что регулятор должен ответить на отзыв. В противном случае участник обсуждения может обратиться в прокуратуру с жалобой.

В ЦПУР выяснили, что если количество отзывов на проект увеличилось с 0 до 8 000, то повышается и вероятность отказа от продолжения разработки – с 10 до 90%. Положительное заключение Минэкономразвития получают проекты ФНС, ФСБ и самого министерства. В то же время, отмечают исследователи, Минтруд, Минприроды и Ростехнадзор с наименьшей вероятностью получают положительное заключение.

В Минэкономразвития рассказали, что с 2013 по 2021 год доля отрицательных заключений на проекты составила 30–40%. В министерстве отметили, что процедура ОРВ позволила отсечь потенциальные издержки бизнеса на сумму 2,5 триллиона рублей, которые могли бы возникнуть, если бы проекты нормативно-правовых актов не проходили никаких фильтров.

На получение положительного заключения влияет административный вес ведомства-разработчика, уверяют исследователи. Эксперты считают, что это может связано с желанием Минэкономразвития избегать конфликтов с ведомствами, имеющими большой административный вес и играющими значимую роль в нормотворческом процессе.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для отстранения губернаторов. Документ вводит и другие меры ответственности высших должностных лиц регионов, в частности предупреждение, выговор и временное отстранение от исполнения обязанностей.