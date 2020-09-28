Пушков оценил заявление Лукашенко в ответ на призыв Макрона уйти в отставку

10:25
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу призыва главы Франции Эммануэля Макрона к отставке, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Он отметил, что слова последнего связаны с политическими амбициями Франции. Пушков подчеркнул, что таким образом эта страна хочет напомнить о своей роли в Европейском союзе, отметившись на "горячей теме".
Сенатор также отметил, что у него вызывает непонимание стремление ряда белорусских политиков продолжить курс на "многовекторную" внешнюю политику. Пушков считает, что в связи с последними событиями у Белоруссии остался лишь один вектор, связанный с Союзным государством.
Ранее Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента РБ. В ответ на это глава белорусского государства подчеркнул, что Эммануэль должен был отправиться в отставку еще два года назад, когда во Франции начались протесты "желтых жилетов".
Лукашенко также вспомнил о протестах мусульман в Марселе и Лионе и о движении Black Lives Matter. Глава Белоруссии заявил, что Минск готов стать площадкой для переговоров Макрона с ними о передаче власти.
Ряд европейских стран отказывается признавать легитимность Лукашенко. В связи с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует подобные решения, поскольку они противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога.
9 августа состоялись президентские выборы в Белоруссии. Согласно подсчетам местной ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После этого в стране начались массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов.
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