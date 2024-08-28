Шойгу заявил о попытках вытеснить светские законы в РФ нормами шариата

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Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп", – цитирует Шойгу ТАСС.

Он также указал на противоречия внутри религиозных общин СКФО, которые обусловлены деструктивным влиянием иностранных радикальных проповедников и личными амбициями некоторых глав официальных религиозных организаций.

Шойгу призвал обратить пристальное внимание на попытки западных стран спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе при помощи эмигрантских и националистических движений.

Ранее стало известно, что обвиняемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримад Лутфуллои (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) поддерживал радикальные течения ислама и хотел уехать в Сирию.

Следствие установило, что Лутфуллои придерживается позиции о "необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды". Кроме того, в Сирии он планировал противодействовать местным войскам правительства и ВС РФ.