Племянница Скрипаля объяснила отсутствие звонков от дяди

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о своем последнем телефонном разговоре с дядей, состоявшемся 26 июня. Ее слова приводит ИА "НСН".

"Это было восемь часов вечера. Он рассказал, что у него все еще трахеостома в горле. Что он каждый месяц проходит обследование в одном из госпиталей Великобритании", – отметила Виктория Скрипаль.

Она также добавила, что в отравлении ее дядя "винит Петрова и Боширова", а в Россию ни он, ни его дочь Юлия возвращаться не собираются. Также Виктория Скрипаль заметила, что квартира Юлии в России выставлена на продажу.

Кроме того, племянница Скрипаля сообщила, что их семья была расстроена назначением Бориса Джонсона на пост премьера, так как он "первым обвинил в отравлении Россию".

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Москва это категорически отрицает.

В течение нескольких недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Соединенном Королевстве под охраной спецслужб.

В августе Соединенные Штаты ввели против РФ второй пакет санкций по "делу Скрипалей" – он ограничивает нерублевое долговое финансирование американскими банками с частичными исключениями по кредитам и экспорту. Первый пакет вступил в силу 27 августа 2018 года – это запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.