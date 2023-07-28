В МИД РФ сообщили о готовности Казахстана дальше принимать у себя встречи по Сирии

Фото: 123RF/kzwwsko

Казахстан выразил готовность и дальше принимать у себя встречи по урегулированию ситуации в Сирии в рамках так называемого астанинского формата. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Дипломат отметил, что в заявлении по итогам 20-й встречи, которая прошла в минувшем июне, говорится, что следующая встреча состоится до конца года, однако в документе не указано место ее проведения.

"Знайте, наши казахстанские партнеры выразили готовность продолжать практику организации у них в Астане этих заседаний", – сказал Богданов в кулуарах саммита "Россия – Африка".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США в районе Ракки начали создание Армии свободной Сирии с участием боевиков ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация). Цель Вашингтона, по его словам, заключается в дестабилизации обстановки внутри страны.

