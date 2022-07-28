В ООН заявили, что первое судно с зерном Украины может отправиться 29 июля

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Первое судно с украинским зерном может отправиться по Черному морю в пятницу, 29 июля. Такую надежду выразил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, наблюдатели из ООН и Турции будут присутствовать в порту Одессы для мониторинга выхода судов и отгрузки зерна.

"Для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту. Так легче это выполнять, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия", – приводит слова Гриффита ТАСС.

Он добавил, что сначала договоренности предусматривали лишь экспорт зерна, однако позднее в документы включили и перевозку удобрений.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле приступил к работе Координационный центр по вывозу зерна из портов Черного моря. Группа экспертов из России должна была прибыть в Турцию 26 июля, чтобы приступить к работе в четырехстороннем формате.

Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору.

