Кандидат в мэры Москвы Дегтярев встретился с жителями района Измайлово

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Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями Измайлово, сообщает Агентство "Москва".

По словам Дегтярева, в Измайлово очень много проблем. В частности, это – недостроенная больница,высокий уровень преступности, продажа алкоголя и большой уровень шума ночью.

"И я по результатам встречи направлю все запросы в УВД по Москве, Роспотребнадзор и другие органы, чтобы проблемы начать уже сегодня решать. Это очень важно", – сказал Дегтярев.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. В выборах примут участие четыре кандидата: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ.