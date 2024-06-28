Пентагон: самолеты, БПЛА продолжат летать в международном воздушном пространстве

Фото: 123RF/jeremyarnica

Американские военные самолеты и БПЛА продолжат действовать в международном воздушном пространстве в рамках закона, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх.

Так она прокомментировала поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова Генштабу ВС РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации Америки с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря, пишет ТАСС.

О поручении Белоусова стало известно утром 28 июня. В Минобороны РФ указали, что министерство отмечает возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над Черным морем. По данным ведомства, беспилотники осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому ВСУ западными государствами, для нанесения ударов по объектам РФ.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня. В Минобороны РФ сообщили, что Киев использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. По данным министерства, полетные задания вводились американскими специалистами на основе спутниковой разведки Вашингтона, а в небе у Крыма дежурил американский беспилотник.

В результате вражеского обстрела погибли четыре человека, еще 153 получили ранения.

