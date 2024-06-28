ФССП передала МО РФ более 190 тыс единиц имущества правонарушителей с 2023 года

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с января 2023 года передала Минобороны РФ более 190 тысяч единиц имущества, конфискованного у правонарушителей. Об этом сообщил директор ФССП и главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Среди переданного имущества оказались автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое, сообщил он ТАСС. Имущество было конфисковано за совершенные преступления, например, за нарушение правил охоты, вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В июне ФССП начала процесс передачи гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и галереи "Модный сезон" на Охотном Ряду в Москве в собственность РФ.

Объекты принадлежат бывшему совладельцу банка "Югра" Алексею Хотину. В начале марта суд приговорил его к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей.

