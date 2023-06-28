Захарова призвала страны не участвовать в провокационном "саммите мира" по Украине

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Российская Федерация призывает страны не участвовать в провокационном "саммите мира" по Украине. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру, тем более изъявляют желание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее. Она провокационна", – сказала представитель МИД.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с инициативой о проведении глобального "саммита мира" на Украине.

Ермак добавил, что были государства, выразившие готовность к организации саммита у себя. По его словам, стороны пришли к договоренности продлить формат консультаций.

До этого НАТО выступила против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях России. По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, все хотят завершения конфликта. Он добавил, что справедливый мир не может заключаться в заморозке ситуации и соглашении, продиктованном РФ.