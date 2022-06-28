Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя

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Законодательное собрание Севастополя лишило экс-президента Украины Леонида Кучму звания почетного гражданина города. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование по вопросу лишения Кучмы почетного звания состоялось в рамках очередной сессии городского парламента. Данное решение поддержали 16 депутатов, двое проголосовали против, еще двое воздержались.

Депутат севастопольского Заксобрания Василий Пархоменко, обращаясь к другим парламентариям, отметил, что инициативу о лишении Кучмы звания почетного гражданина не стоит воспринимать как сиюминутную позицию, продиктованную политической конъюнктурой. Он напомнил, что после сложения полномочий главы государства Кучма продолжал активную политическую деятельность.

"Он долго представлял Украину на переговорном процессе по Минским соглашениям, и его, наверное, позиция была одной из причин того, что конфликт между участниками Минских соглашений перешел в горячую фазу", – заявил Пархоменко.

Ранее депутат крымского парламента Сергей Дремов предложил лишить советника генпрокурора РФ Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о российской спецоперации на Украине. В ходе заседания парламентарий раскритиковал слова Поклонской, назвавшей знаки Z и V символами трагедии и горя.