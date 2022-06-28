ГД пока не будет рассматривать вопрос о допуске к контрактной службе выпускников школ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госдума пока не планирует рассматривать законопроект о допуске выпускников школ к контрактной службе в вооруженных силах и Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по обороне нижней палаты парламента РФ Андрея Картаполова.

"Этот законопроект сегодня не рассматривается и рассматриваться в ближайшее время не будет", – сказал депутат.

На днях комитет Госдумы по обороне представил законопроект, расширяющий возможности граждан к поступлению на контрактную службу. Предполагается, что, как и прежде, служить в армии смогут только совершеннолетние, однако снизится образовательный ценз: заключать контракт смогут выпускники школ.

До этого в России приняли закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Ранее право на контрактную службу имели граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

