Путин объяснил, почему никогда не полетит в одном самолете с премьер-министром

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин не станет садиться в один самолет с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Данное решение принято главой государства.

"Есть еще одно обстоятельство: я еще ввел такое правило – президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах", – сообщил Владимир Путин в интервью на канале "Россия 1". По его словам, дело в особой ответственности за положение в стране.

Как объяснил Владимир Путин, когда стало известно, что Мишустин заболел коронавирусом, то он был обязан действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить рабочий график.

Так, в мае Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера.