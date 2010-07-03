В Совфеде оценили слова Порошенко о "первом шаге" к признанию Крыма

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Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, назвавшего возвращение России в ПАСЕ первым шагом к признанию "незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса".

По его словам, вся политика Порошенко была глупой и недальновидной, и в результате он и получил на выборах свои 23%.

"Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ – это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны", – цитирует Цекова RT.

По словам сенатора, комментарии различных политиков по поводу действий украинской делегации в ПАСЕ говорят о том, что "им стыдно за поведение делегации".

Ранее Петр Порошенко заявил, что возвращение РФ в ПАСЕ является первым шагом к "снижению санкционного давления". Он признался, что Украина стремительно добивалась продления антироссйских санкций, добавив, что для них это было весьма непросто.

Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций.