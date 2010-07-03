В Совфеде оценили слова Порошенко о "первом шаге" к признанию Крыма

Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, назвавшего возвращение России в ПАСЕ первым шагом к признанию "незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса".
По его словам, вся политика Порошенко была глупой и недальновидной, и в результате он и получил на выборах свои 23%.
"Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ – это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны", – цитирует Цекова RT.
По словам сенатора, комментарии различных политиков по поводу действий украинской делегации в ПАСЕ говорят о том, что "им стыдно за поведение делегации".
Ранее Петр Порошенко заявил, что возвращение РФ в ПАСЕ является первым шагом к "снижению санкционного давления". Он признался, что Украина стремительно добивалась продления антироссйских санкций, добавив, что для них это было весьма непросто.
Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.
26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.