МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за заявлений российских официальных лиц

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Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова в связи с заявлениями официальных лиц РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В МИД не будут комментировать озвученные сегодня абсолютно неприемлемые формулировки заявлений некоторых российских официальных лиц, но подчеркнем тот факт, что посол РФ в Молдавии будет вызван в министерство для дачи объяснений", – говорится в заявлении.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти не позволят въехать в страну Владимиру Путину. Он подчеркнул, что государство не будет терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны РФ.

Также премьер-министр указал, что в стоп-лист будут попадать не только политики, но и различные деятели культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии.

В свою очередь, Дмитрий Медведев отметил, что в Молдавию в настоящее время ехать никто не собирается, такой страны уже не существует. По его словам, местные начальники продали государство Румынии и стали предателями своей Родины.

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