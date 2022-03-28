В МИД РФ назвали Украину геополитическим тараном Запада

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Запад использует Украину для воздействия на Россию. Об этом заявила Мария Захарова, комментируя итоги заседания Евросовета, прошедшего 24–25 марта.

"Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина – полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией – нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", – говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как объяснила Захарова, Запад предоставляет украинским националистам деньги и вооружение, а те используют их, чтобы и дальше убивать мирное население страны. При этом Киев продолжает следовать агрессивной антироссийской политике, надеясь на ускоренное вхождение в ЕС, однако Запад на эти ожидания не отвечает, ограничиваясь лишь отговорками, заключила она.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.