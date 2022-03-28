Патрушев назвал ситуацию на Украине следствием кровавой политики США

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал обстановку, сложившуюся на Украине, одним из следствий кровавой политики Вашингтона. Об этом он заявил на встрече с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри.

По его словам, США целенаправленно долгие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН.

Патрушев подчеркнул, что появление новых центров силы и мирового развития вызывало растущее недовольство Штатов, которые стремятся любыми способами сохранить свою гегемонию в мировых делах.

"Как мы знаем из истории, для достижения данной цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты", – цитирует его РИА Новости.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.