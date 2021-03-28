Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада

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Победы России в разных областях связаны с санкциями, которые призваны сдерживать развитие страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах. Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности", – цитирует RT Володина.
Он подчеркнул, что обвинения в "недемократических решениях" стали следствием развития политической системы России, при этом достижения страны в экономике угнетают запретами на поставку энергоресурсов России в Европу. Володин затронул и вопрос пандемии. По его словам, во многих странах мира люди не имеют возможности прививаться и получать необходимую помощь.
"Блокируются поставки и производство российской вакцины в европейских странах. Свою же не поставляют либо продают за большие деньги, тем самым удерживая за собой монополию на фармрынке", – сказал спикер.
Он добавил, что все успешные шаги России будут блокироваться.
"Будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России", – заключил Володин.
Ранее он сообщил, что блокировка публикаций российских СМИ администрацией Facebook нарушает право россиян на получение информации в соответствии с законами РФ и поэтому является неприемлемой.
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