Нетаньяху могут предъявить обвинения по трем уголовным делам

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Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит намерен предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции, сообщают "Аргументы и факты".

В зависимости от исхода судебных слушаний Нетаньяху могут предъявить обвинения в коррупции по "делу 4000", мошенничестве и злоупотреблении доверием по "делам 1000 и 2000".



Первое уголовное дело связано с лоббированием интересов крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы "Безек". От компании требовалось позитивное отношение к премьер-министру на новостном сайте Walla.

В материалах "Дела 1000" речь идет о возможном полученим Нетаньяху дорогостоящих подарков от бизнесменов на 300 тысяч долларов. Третье дело касается попыток политика добиться лояльности владельца медиа-группы "Едиот Ахронот" в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности ее конкурента.

Сам Нетаньяху настаивает на своей невиновности. Премьер уверен, что расследования против него ничем не завершатся. "Все мы знаем, что этот "карточный домик" обвинений развалится после выборов. Все это закончится ничем, против меня ведется "охота на ведьм", – заявил премьер в обращении на телевидении.

Эксперты считают, что расследования не приведут к отставке политика, но скажутся на его репутации в преддверии выборов.