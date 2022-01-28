Зеленский ответил на приглашение Лаврова приехать в Россию

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Фото: ТАСС/SERGEY DOLZHENKO/EPA
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Россию. Украинский лидер заявил, что не видит смысла во встрече, поскольку предложение не обсуждать ситуацию в Донбассе неприемлемо для Киева, передает РИА Новости.
Зеленский заявил, что хочет встречаться и не боится любого формата, но не видит смысла в переговорах на подобных условиях.
"Двухсторонний формат – мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?" – задается он вопросом, отмечая, что не может не обсуждать ситуацию в Донбассе.
Ранее Лавров заявил, что если президент Украины действительно хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то страна готова организовать переговоры в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге. Однако обсуждение ситуации в Донбассе министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которой по решению "нормандского формата" такие вопросы должны рассматриваться напрямую с Донецком и Луганском.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия не заинтересована в военных действиях, однако она не позволит пренебрегать собственными интересами безопасности.
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