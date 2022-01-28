В Госдепе пообещали ответить, если Россия разместит военных на Кубе

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Соединенные Штаты ответят на возможное военное присутствие России на Кубе. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Спикер счел подобные угрозы со стороны России пустыми.

"Но если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно", – подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление. Также он не исключил, что российская военная инфраструктура будет развернута в Венесуэле или на Кубе.

Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал это заявление. По его словам, власти США решительно ответят, если Россия предпримет шаги для продвижения в Латинскую Америку для развертывания своих сил.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в контексте нынешней ситуации Россия думает об обеспечении собственной безопасности.

