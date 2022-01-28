В Пентагоне сообщили о поставке нового пакета военной помощи Украине

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Соединенные Штаты готовят поставку нового пакета военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби.

"Мы на старте поставок совершенно нового пакета <...> помощи", – подтвердил он.

Кирби отметил, что за последние дни американская сторона поставила на Украину три партии военной помощи. Их общий вес составил почти 300 тонн.

"Готовятся новые поставки. Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить", – сообщил представитель военного ведомства США.

Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут летальные и нелетальные средства.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в Прибалтике и Восточной Европе несколько тысяч американских военных.

Соответствующее решение может быть принято уже на этой неделе. Издание утверждает, что 22 января высокопоставленные представители Минобороны страны представили Байдену несколько вариантов действий, среди которых – отправка авиации, кораблей и от 1 до 5 тысяч военнослужащих с возможностью десятикратного увеличения их численности в случае ухудшения ситуации.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, сообщения американской прессы связаны с переговорами в Вашингтоне по гарантиям безопасности. Он подчеркивал, что американская сторона всегда действовала с позиции силы.