В ФРГ оценили размер активов россиян, замороженных в ЕС из-за санкций

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Фото: ТАСС/THORSTEN WAGNER/EPA
Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций Евросоюза против России. Об этом сообщили в министерстве экономики и энергетики Германии.
По их данным, размеры замороженных активов россиян и российских компаний, попавших в черный список, стартуют от нескольких сотен евро, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что в 2018 году ФРГ занесла в санкционную базу данных более 485 тысяч евро.В 2019 году в Германии замороженными остались активы и средства суммой почти 337 тысяч евро. Уже в прошлом году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тысяче евро замороженных счетов и активов.
Таким образом, за шесть лет ФРГ "заморозила" активы россиян на сумму порядка 1,8 миллиона евро. В связи с этим торговый оборот между Германией и Россией в 2014 году составил 67,7 миллиарда евро, в 2015 году – 51,5 миллиарда, в 2016 году – 48 миллиардов евро.
По словам депутата фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Антона Фризена, эффект от санкций оказался "плачевным". Он подчеркнул, что ущерб для немецкого бизнеса привел к потере тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР.
Депутат добавил, что "Альтернатива для Германии" выступает за полную и быструю отмену санкций. По его мнению, в период коронавируса это может стать бесплатной программой восстановления экономики Германии.
Ранее бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения между Москвой и Брюсселем. Он заявил о необходимости начать работу над общей архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. В противном случае Германия по давлением Европы будет вынуждена сблизиться с Китаем, сообщил политик.
Он также выразил уверенность, что страны Евросоюза не смогут решить без России многие сложные вопросы. В частности, речь идет об изменении климата, борьбе с терроризмом, о проблеме беженцев, безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и разоружении.
17 декабря 2020 года члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода. Постановление о продлении ограничений было утверждено Европейским советом.
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