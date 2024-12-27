Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 19:07

Политика
Главная / Новости /

Белый дом: США в ближайшие дни передадут Киеву новую военную помощь

США в ближайшие дни передадут Киеву новую военную помощь – Белый дом

Фото: depositphotos/erik3804

США передадут Киеву новую военную помощь, включая средства ПВО, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует ТАСС.

По его словам, это случится в ближайшие несколько дней.

Ранее США направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники. Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, заявляли в Пентагоне.

При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика