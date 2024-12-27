Белый дом: США в ближайшие дни передадут Киеву новую военную помощь

27 декабря, 19:07Политика
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США передадут Киеву новую военную помощь, включая средства ПВО, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует ТАСС.
По его словам, это случится в ближайшие несколько дней.
Ранее США направили на Украину новый пакет военной помощи на общую сумму в 988 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
В очередной пакет вооружений вошли боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотные авиационные системы, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта военной техники. Вашингтон продолжит работу со своими союзниками и партнерами по поддержке Украины, заявляли в Пентагоне.
При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов