Корпоратива в Кремле не будет: как политики встретят Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заявил, что в Кремле новогодних корпоративов не проводят.

По его словам, президент накануне провел прием в Большом театре. Этой традиции второй год, раньше прием проходил в Кремле, уточнил Шевченко. В то же время коллективных торжеств он не помнит.

"Нет такого протокола. В свое время праздники для детей устраивали профсоюзы, вручали подарки", – рассказал Шевченко ИА "НСН".

Своими планами на новогоднюю ночь поделись некоторые политики. Геннадий Зюганов отметил, что обязательно будет слушать президента по телевизору. А на столе у него будет жареная картошка "по-зюгановски", рецепт которой глава КПРФ придумал студентом.

Владимир Жириновский праздник будет отмечать с семьей. Первое утро 2020 года он собирается провести за праздничным завтраком в ресторане.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов встретит Новый год в кругу близких. Из угощений он выбирает холодец и традиционные салаты – "Селедка под шубой" и "Оливье". В новогодние каникулы Миронов отправится в снежный уголок России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встречает Новый год скромно. Он пояснил, что, если график позволяет, российский лидер предпочитает отмечать вместе с родными и друзьями. Песков подчеркнул, что это личное время Путина, которое бывает у него не так часто.