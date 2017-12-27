В США представили восемь прототипов стены для установки на границе с Мексикой

27 декабря, 23:17
Фото: ТАСС/Louie Palu/Zuma
Восемь прототипов стены, которую планируется установить на границе с Мексикой, представили в американском городе Сан-Диего. Высота фрагментов составляет около 9 метров.
Заграждения представили разные фирмы. Сейчас пограничная служба США проводит испытания макетов, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Это сигнал международному сообществу, что мы прекрасная страна, величайшая в мире, и тем, кто хочет попасть в США, мы настоятельно рекомендуем использовать законные методы", – заявил глава местной пограничной службы.
Возведение стены на границе с Мексикой, как и ограничение нелегальной миграции, было одним из пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.
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