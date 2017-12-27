В США представили восемь прототипов стены для установки на границе с Мексикой

Фото: ТАСС/Louie Palu/Zuma

Восемь прототипов стены, которую планируется установить на границе с Мексикой, представили в американском городе Сан-Диего. Высота фрагментов составляет около 9 метров.

Заграждения представили разные фирмы. Сейчас пограничная служба США проводит испытания макетов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это сигнал международному сообществу, что мы прекрасная страна, величайшая в мире, и тем, кто хочет попасть в США, мы настоятельно рекомендуем использовать законные методы", – заявил глава местной пограничной службы.

Возведение стены на границе с Мексикой, как и ограничение нелегальной миграции, было одним из пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.