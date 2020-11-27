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Трубоукладчик "Академик Черский" возвращается в Калининград после месяца стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток – 2". Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Судно в октябре несколько недель простояло на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы. Затем трубоукладчик направился в Мукран.

Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчика "Академик Черский", способного достроить "Северный поток – 2", не вошел в новый список аффилированных лиц "Газпрома".

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром". В июне "Академик Черский" стал собственностью СТИФ. До этого судно принадлежало "Газпрому".

Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций. Сотрудники ведомства предоставили 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.